Balacera y Persecución Termina en Choque con Volcadura en Tecamachalco, Puebla
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Varios lesionados y daños a terceros dejó una agresión y persecución entre particulares por calles del municipio.
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La madrugada de este domingo 29 de marzo, una balacera y persecución entre particulares se registró en calles del municipio de Tecamachalco, Puebla.
De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, fue en Bulevar 9 Oriente y Avenida Juárez del municipio donde vehículos particulares protagonizaron la agresión.
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Investigan agresión que derivó en una persecución y accidente en Tecamachalco
La dependencia explicó que esto derivó de una volcadura, con personas lesionadas y daños a terceros. Por lo anterior, al sitio acudieron elementos de la Marina y Policía Estatal. También paramédicos y Protección Civil quienes auxiliaron a los lesionados.
La Policía Municipal mantuvo un operativo para localizar a los presuntos responsables quienes huyeron del sitio, y cuyas identidades se desconocen. Trasciende que una persona murió en el lugar, pero no ha sido confirmado por las autoridades.
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Con información de N+
JAPR