Muere Chofer Aplastado por su Propia Pipa de Doble Remolque en el Periférico Ecológico de Puebla

Un chofer perdió la vida al ser aplastado por su propia pipa de doble remolque en el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del C5.

La madrugada de este 28 de marzo un operador defendió de su unidad cuando circulaba frente al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, aparentemente porque iba a revisar la conexión entre ambos remolques.

Lamentablemente la pipa se movió y terminó prensado entre las dos unidades dejándole lesiones que le provocaron la muerte.

Familiares reconocen a chofer de pipa de doble remolque que murió en el Periférico Ecológico

Al lugar arribaron elementos de seguridad para abanderar la zona y Bombreros de UAM quienes confirmaron el deceso. Peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron acabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver.

Muere conductor de pipa en el Periférico Ecológico. Foto: Cortesía

Familiares del hoy occiso llegaron al sitio y confirmaron la identidad del hombre y su edad de 52 años, el cual será entregado en el Servicio Médico Forense después de llevar acabo el procedimiento correspondiente.

El tránsito en el Periférico Ecológico pasando la incorporación a Cuautlancingo presentó una ligera reducción de velocidad, sin embargo, no causó mayores afectaciones.

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Conductor de camioneta muere tras accidente contra tráiler en la Autopista México-Puebla

La madrugada de este sábado el conductor de una camioneta perdió la vida luego de impactarse contra un tráiler cuando circulaba sobre la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del km 150.

El presunto exceso de velocidad habría sido un factor importante en este mortal accidente. La camioneta de transporte quedó incrustada en la parte trasera de la unidad pesada por lo que quedó destruida de su parte delantera.

El chofer de esa unidad no logró sobrevivir a las lesiones causadas por los fierros; Paramédicos laboraron el rescate del cuerpo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar arribó la Guardia Nacional para abanderar la zona y prevenir algún otro incidente. Este hecho provocó el cierre parcial de la Autopista Puebla-Orizaba por lo que se reportó tráfico lento por varias horas.

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Con información de N+

MCS