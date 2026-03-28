Camioneta Sale Proyectada de la Autopista México-Puebla y Termina Llantas Arriba

Se registró una fuerte volcadura de una camioneta que transportaba verdura sobre la Autopista México-Puebla a la altura de Volkswagen en Cuautlancingo con dirección de Finsa al Periférico Ecológico.

La mañana de este 28 de marzo un accidente dejó llantas arriba a una unidad color roja que aparentemente venía de comprar sus abarrotes en la Central de Abastos.

Las marcas de las llantas en el pavimento indican que primero impactó contra el camellón central y después salió proyectada hasta quedar fuera del camino entre la Autopista y la lateral.

Así quedó una camioneta luego de un accidente en la México-Puebla. Foto: X @ciudadano_puebla

Testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias quieres arribaron para atender a dos hombres quienes iban a bordo de la unidad; Afortunadamente paramédicos de SUMA confirmaron que los ocupantes no presentaron lesiones mayores por lo que no fueron traslados a un hospital.

Al lugar también llegó la Policía Estatal quienes entrevistaron al chofer y abanderaron la zona para prevenir otro percance mientras esperaban la llegada de una grúa para retirar la unidad.

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Accidente en la Autopista Mécio-Puebla ¿Cómo está el tráfico?

La camioneta roja presentó daños materiales, entre ellos el desprendimiento de una de sus llantas traseras, la cual se desconoce si se salió antes o después de la volcadura.

A pesar del aparatoso accidente la Autopista México-Puebla no registra afectaciones en su circulación, no obstante, se hace un llamado a los conductores para reducir su velocidad y manejar con mayor precaución mientras se terminan las diligencias correspondientes.

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Hombre atropellado en la calle 7 norte de la ciudad de Puebla

La noche de este viernes 27 de marzo un hombre fue atropellado cuando caminaba sobre la calle 7 norte esquina con 8 Poniente en la ciudad de Puebla.

El cuerpo de emergencias de Protección Civil arribó para atender el percance vehicular y confirmaron, luego de una valoración, que el masculino presentó lumbalgia postraumática, sin embargo, minutos después se reportó estable.

La persona no requirió de traslado a un hospital, y las personas que iban acompañándolo también fueron atendidas por los paramédicos descartando alguna afectación.

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Con información de N+

MCS