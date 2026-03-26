Choque Frontal Provoca Volcadura de Unidades de Carga en Carretera Amozoc-Perote

Un choque frontal se registró la tarde de este jueves 26 de marzo sobre la carretera Amozoc-Perote, donde dos unidades de carga colisionaron.

El accidente entre una camioneta y un tractocamión ocurrió antes de llegar a la caseta de Huamantla, a la altura del kilómetro 39, hasta donde llegaron unidades de emergencia.

Noticia relacionada: Choca Unidad Blindada de la Policía Estatal y Transporte Público en Puebla

Accidente de unidades de carga provoca tránsito lento en carretera Amozoc-Perote

La carga de una de las unidades quedó tirada sobre la vía de comunicación y, aunque testigos afirmaron que hubo un deceso, esto no se ha confirmado.

La circulación se redujo a un solo carril para ambos sentidos, por lo que se generó congestionamiento vial.

Una camioneta y un camión chocaron a la altura del kilómetro 39. Foto: Gustavo Reyes

Choca Unidad Blindada de la Policía Estatal y Transporte Público en Puebla

La mañana de este 26 de marzo se registró un accidente entre una unidad de transporte público tipo van y una unidad blindada de la Policía Estatal del área de Operaciones Especiales.

El percance ocurrió sobre el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la calle 18 Oriente de la ciudad de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla estatal se dirigía a atender un auxilio cuando impactó a la unidad 9 de la Ruta 23 A.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR