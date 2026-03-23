Tráiler se Sale del Camino y Protagoniza Volcadura en Autopista de Puebla

La tarde de este lunes 23 de marzo de 2026 se reportó la volcadura de un tráiler sobre la autopista Puebla-Amozoc a la altura de la caseta de cobro.

Hasta el momento varios elementos de cuerpos de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos para atender el accidente, la unidad y el conductor siniestrado.

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Vuelca tráiler por caseta de cobro de la autopista Puebla-Amozoc

Fue al filo de las 17:00 horas de este lunes que se reportó la volcadura de un tráiler sobre la autopista Puebla-Amozoc, a la altura de la caseta de cobro de dicho tramo carretero.

Al lugar del siniestro, en el kilómetro 142 llegaron varios elementos de cuerpos de emergencia donde se realizó un cierre parcial de circulación para atender la unidad y al conductor de la misma.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del chofer, quien terminó dentro del tráiler en el tramo carretero con dirección al estado de Veracruz.

Volcadura de Automóvil y Choque con Camioneta por Ir a Exceso Velocidad en Ciudad Serdán, Puebla

Mujer sale proyectada de su vehículo tras volcadura en la autopista México-Puebla

La mañana del pasado 22 de marzo se registró un accidente con volcadura sobre la autopista México-Puebla a la altura del Parque Finsa con dirección al Bulevar Hermanos Serdán.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer automovilista iba a exceso de velocidad y se volcó. Unidades de emergencia acudieron al lugar para atender a la persona lesionada y coordinar el retiro del vehículo.

Otros conductores captaron con su celular cómo terminó el automóvil rojo volcado tras el accidente, con sentido al puente de La María.

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Con información de N+

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