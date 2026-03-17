Se Extravió la Gatita de la Familia que se Accidentó con el Auto que Terminó Colgado en Puebla

Luego del fatal accidente ocurrido la tarde del lunes 16 de marzo, en el que una mujer perdió la vida al interior de un auto que terminó colgado en el Periférico de Puebla, se dio a conocer que con la familia viajaban dos animales de compañía.

La Fundacion Patitas Enlodadas A.C. informó que se necesita ayuda para la localización de una gatita llamada Mittens, que se perdió tras la volcadura del automóvil donde viajaban cuatro personas.

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El percance ocurrió sobre el Periférico Ecológico a la altura de la Avenida Del Ferrocarril en Puebla, cuando el coche color rojo volcó y terminó colgando del puente vehicular.

El saldo del accidente fue de una mujer fallecida, mientras que un hombre y dos menores de edad sobrevivieron con heridas al accidente ocurrido en San Pedro Cholula.

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Con los afectados, viajaban dos animales de compañía, un perro y una gatita, de los cuales solo fue localizado el cuerpo del perrito que lamentablemente perdió la vida en el accidente.

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Por otra parte, la transportadora de Mittens se abrió y salió, por lo que se desconoce su paradero desde el momento del choque. Mittens lleva puesto una chamarrita color rojo y no tiene collar. La gatita está esterilizada.

Ahora se pide la ayuda de habitantes aledaños a la zona del percance, para que la gatita regrese a casa. Las colonias cercanas son: Ex Hacienda de la Carcaña, Arboreto, Geovillas el Campanario, Lomas de la Carcaña, Arroyo Metlapanapa, Arboledas Saint Germán, Barrio de Jesús Tlatempa.

Si la llegas a ver, puedes comunicarte directamente con la familia al número 2217 95 4774.

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Con información de N+

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