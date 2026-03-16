Automóvil Queda Suspendido en Puente del Periférico de Puebla: Intentan Rescatar a Conductor

La tarde de este lunes 16 de marzo ocurrió un fuerte accidente que provocó la volcadura de un auto, que estuvo a punto de caer del puente del Periférico Ecológico de Puebla, que cruz la Avenida del Ferrocarril en Santiago Momoxpan.

Elementos de Protección Civil acudieron de inmediato para el rescate y extracción del conductor quien quedó atrapado al interior de la unidad, sostenida por la valla de contención metálica en San Pedro Cholula.

Rescatistas extraen a conductor por el parabrisas del auto accidentado. Foto: Gobierno de Cholula

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Rescatan a conductor atrapado en automóvil suspendido en Santiago Momoxpan

Derivado de un accidente sobre el Periférico Ecológico a la altura de los puentes ubicados cerca de las vías del ferrocarril que conducen a la colonia Lázaro Cárdenas, rescatistas laboran para salvar la vida de un conductor.

Lamentablemente ha trascendido que la persona al interior ya no tendría signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente en inmediaciones de los municipios de Cuautlancingo y San Pedro Cholula.

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El percance ocurrió con sentido de Blvd. Forjadores hacia la Recta a Cholula. Elementos de Protección Civil Municipal y Estatal ya realizan las labores correspondientes.

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Con información de N+

JAPR