Automóvil que Iba a Exceso de Velocidad Termina Volcado en Vialidad Principal de Puebla

La mañana de este sábado 7 de marzo de 2026, un automóvil de color gris terminó volcado sobre el circuito Juan Pablo II, a la altura de la calle 27 sur, con sentido a La Noria en la capital poblana.

Al lugar del siniestro arribaron elementos de seguridad y personal de Protección Civil, quienes se encargaron de acordonar la zona y brindar apoyo al conductor afectado.

Vehículo termina volcado en circuito Juan Pablo II de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad y en mala maniobra perdió el control, provocando que terminara con las llantas arriba, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Las autoridades dieron a conocer que, afortunadamente, tras el siniestro en el circuito Juan Pablo II solo hubo daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

El hecho provocó tránsito lento en la zona, debido a las maniobras del equipo de auxilio para retirar la unidad siniestrada y liberar por completo esta vialidad principal de la capital poblana.

Con información de Franco Arteaga

GMAZ