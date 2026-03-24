Un Caballo Muerto y Cinco Lesionados Deja Accidente en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Un fuerte accidente entre una ruta de transporte público de Atzompa y una camioneta dejó a un caballo sin vida y al menos cinco lesionados en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del kilómetro 52.

La noche de este 23 de marzo, por razones aún desconocidas, el chofer de la ruta Atzompa perdió el control de la unidad cerca de la desviación a San Gabriel Chilac y terminó impactándose contra el vehículo que transportaba al equino.

Lamentablemente el caballo salió proyectado contra el parabrisas del transporte colectivo y cayó malherido sobre el pavimento; A pesar de que su dueño intentó salvarle la vida, murió minutos después.

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Accidente entre ruta Atzompa y camioneta deja un caballo muerto y cinco lesionados

Se sabe que al menos cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas pasajeros de la ruta Atzompa, además, la unidad quedó con cuantiosos daños materiales por lo que se necesitó el apoyo de un grúa para su retiro.

Caballo sale proyectado y muere tras accidente en autopista. Foto: X @ciudadano_pue

Debido a este accidente, la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca presentó tráfico lento mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes; Sin embargo, para la mañana de este 24 marzo la vialidad ya se registraba sin mayores afectaciones.

Autoridades ya investigan el accidente que dejó sin vida al animal para poder fincar o deslindar responsabilidades.

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Muere motociclista tras accidente en la carretera Izúcar de Matamoros-Tehuitzingo

Un motociclista perdió la vida la mañana de este 24 de marzo en la carretera Izúcar de Matamoros-Tehuitzingo a la altura de la comunidad de Los Amates.

El cuerpo de un hombre fue localizado a un costado de una motocicleta, sin embargo, las autoridades ya no pudieron hacer nada pues ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía Regional de Izúcar de Matamoros investigará los hechos para determinar si el accidente fatal se debió a una perdida de control al volante o si hubo otro vehículo involucrado en los hechos.

El Servicio Médico Forense llevó acabo la recolección de indicios y el levantamiento de cadáver el cual fue trasladado al anfiteatro para que sus familiares puedan reclamarlo.

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Con información de N+

MCS