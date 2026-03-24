Cierre en Autopista México-Puebla por Incendio de Tráiler y Choque de Camioneta; Esto Se Sabe

La mañana de este 24 de marzo se registró el incendio de un tráiler en la Autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan cerca del kilómetro 81.

El tractocamion comenzó a arder en llamas por razones aún desconocidas, por lo que el operador de la unidad tuvo que alejarse de la unidad antes de que este incidente le cobrara la vida.

Automovilistas podían ver la inmensa columna de humo negro desde kilómetros a la distancia por lo que de inmediato fue alertado el cuerpo de emergencias.

Tráiler se consume en llamas en la Autopista México-Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Incendio de tráiler en la Autopista México-Puebla hoy 24 de marzo

El lugar arribaron elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Bomberos para mitigar el incendio que estaba consumiendo al tráiler; La Autopista México-Puebla con dirección a la capital poblana tuvo que ser cerrada parcialmente mientras se llevaban acabo las labores de sofocación y mitigación de riesgos.

A pesar de que había paso en uno de los carriles, se registró tráfico intenso con dirección a Puebla por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución.

Se espera el arribo de una grúa para realizar el retiro de la unidad pesada la cual presentó severos daños materiales; Hasta las 12:00 horas de este martes, la vialidad no ha sido reabierta en su totalidad por lo que se recomienda anticipar el tiempo para que el tiempo en la llegada a sus destinos no se vea afectada.

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Cierre parcial en la Autopista México-Puebla por accidente cerca de la caseta de San Marcos

La mañana de este martes también se registró el cierre parcial en la Autopista México-Puebla a la altura del km 37, cerca de la caseta de San Marcos, luego de un aparatoso choque en donde una camioneta fue protagonista.

Accidente de camioneta en la Autopista México-Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

La unidad quedó destrozada de la parte frontal y aparentemente los ocupantes quedaron prensados, sin embargo, se desconoce si hubo perdidas mortales.

¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Aparatoso Accidente Deja Un Lesionado en Ixtapaluca

La vialidad con dirección a la CDMX presentó tráfico lento por varia horas, hasta que finalmente la unidad fue retirada con apoyo de una grúa; Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) notificaron que la circulación fue reabierta y ya opera con total normalidad.

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Con información de N+

MCS