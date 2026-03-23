Dos Rutas de Transporte Público Protagonizan Fuerte Accidente en Avenida Las Torres de Puebla

La mañana de este lunes 23 de marzo se registró un fuerte accidente entre dos unidades de transporte público en la intersección de la 24 Sur y la Avenida Las Torres, en la colonia Tres Cruces de Puebla.

La unidad 52 de la Ruta 10 quedó impactada contra una pared por lo que presentó severos daños materiales; Testigos del choque entre dos microbuses dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 para auxiliar a los afectados.

Aunque se desconoce si las unidades llevaban pasajeros al momento del incidente, se sabe que servicios médicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) atendieron a dos personas que resultaron lesionadas.

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Choque entre la Ruta 10 y M1 provoca tráfico en la Avenida las Torres

De igual forma, elementos de Protección Civil arribaron a la Avenida Las Torres para atender el accidente, en donde realizaron labores de verificación y se descartó derrame de combustible u otros riesgos.

La zona fue abanderada por peritos de Tránsito mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes, entre ellas el retiro de las unidades, para lo que se necesitó el apoyo de una grúa. Las autoridades confirmaron que la situación se encuentra bajo control y el área permanece segura; Cabe destacar que la zona presentó tráfico lento durante la atención a este accidente.

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Rescatan a hombre que cayó a una barranca del Río Atoyac de Puebla

Un hombre sufrió una caída a una barranca del Río Atoyac en la colonia Prados Agua Azul de la ciudad de Puebla; El masculino fue rescatado gracias a labores de rescate por parte de elementos de Protección Civil, Bomberos del Estado, paramédicos y rescatistas de Cruz Roja.

Una llamada al número de emergencias salvó la vida de la persona quien tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada y el seguimiento medico necesario.

Rescatan a hombre que cayó en barranca de Puebla. Foto: Cruz Roja Ciudad de Puebla

Se exhorta a la ciudadania a mantenerse alejados de barrancas que puedan ser peligrosas debido al reblandecimiento de la tierra durante esta temporada.

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Con información de N+

MCS