Colapsa Tráfico por Fuerte Incendio de Camioneta Sobre el Periférico Ecológico de Puebla

Un fuerte incendio de una camioneta desencadenó tráfico intenso sobre el Periférico Ecológico, a la altura del Centro Integral de Servicios (CIS) de San Andrés Cholula en Puebla.

Las inmensas llamas alertaron a automovilistas quienes circulaban con dirección a Valsequillo, por lo que el cuerpo de bomberos fue notificado a través del número de emergencias.

Bomberos sofocan incendio de camioneta frente al CIS de San Andrés Cholula

Policías municipales abanderaron la zona para prevenir algún otro incidente mientras que los bomberos liquidaron el fuego y realizaron trabajos de mitigación de riesgos.

Incendio consume a camioneta en el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: X @virales_mex

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales y se desconoce el origen del incendio que dejó a la camioneta calcinada.

Se recomienda tomar vías alternas debido a que las unidades de emergencia se encuentran ocupando al menos dos carriles de la validad, por lo que la circulación sigue afectada. Además, se espera el arribo de una grúa para el retiro del vehículo.

Camioneta se incendia en plena gasolinera de Izúcar de Matamoros en Puebla

Momentos de tensión se vivieron en una gasolinera del municipio de Izúcar de Matamoros en Puebla, luego de que una camioneta comenzará a incendiarse en las instalaciones.

El humo que provenía del vehículo alertó a los despachadores y a los dueños de la unidad quienes rápidamente abrieron el cofre y al notar el incendio hicieron uso de extintores para evitar que este se propagara.

Algunos presentes trataron de auxiliar la emergencia, mientras que otros optaron por irse del lugar con el temor de que esta explotara y terminara en una tragedia.

Incendio de Camioneta en Gasolinera Provoca Tensión en Izúcar de Matamoros Puebla

Afortunadamente la pronta reacción evitó que el fuego alcanzara una de las bombas de la gasolinera por lo que este hecho únicamente dejó perdidas materiales.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuáles habrían sido las causas de este incidente, sin embargo, se exhorta a la población a revisar sus unidades para prevenir accidentes que podrían ser letales.

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Con información de Jorge Cea.

MCS