Pánico por Fuerte Incendio al Interior de un Mercado de Puebla; Hubo Mercancía Consumida

La madrugada de este viernes un incendio alertó a vecinos y comerciantes del Mercado Zapata ubicado en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche en la ciudad de Puebla.

El fuego provenía de uno de los negocios ubicados en este inmueble dedicado a abastecer productos básicos para las familias poblanas; Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó al cuerpo de bomberos.

Policía Estatal Bomberos y elementos de Protección Civil del Estado, llevaron acabo labores de control y extinción de las llamas; Luego de varios de varios minutos el incendio quedó liquidado.

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Bomberos sofocan llamas que provenían del Mercado Zapata en Puebla

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y el lugar quedó sin riesgo para la población por lo que el Mercado Zapata continuó con sus actividades habituales.

Las autoridades hacen un llamado para revisar cualquier artefacto que pueda ser flamable, no dejar veladoras encendidas y cerciorarse que sus tanques de gas estén en buen estado para prevenir alguna catástrofe.

Incendio Consume Taller Ubicado en un Mercado de Puebla

Incendio consume una casa en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, Puebla

La mañana de este 20 de marzo se reportó un incendio en una casa habitación ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, perteneciente al municipio de Puebla.

Protección Civil Estatal atendió la emergencia, al llegar se identificó la combustión de diversos materiales al interior de la vivienda incluyendo ropa, PET, basura y mobiliario.

De manera coordinada con la Policía Estatal Bomberos, se realizaron labores de control, extinción y remoción, así como el retiro preventivo de un tanque de gas, para descartar riesgos de alguna explosión o algún otro incidente.

A pesar de que no se reportaron lesionados, lamentablemente las personas que vivían en dicho inmueble lo perdieron todo, pues de acuerdo a las autoridades la vivienda fue perdida total.

El fuego quedó liquidado y la zona ya no presenta algún riesgo para los habitantes, sin embargo, la lucha por recuperar su patrimonio apenas comienza.

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Con información de N+

MCS