Explosión de Gas LP Provoca Fuerte Incendio en una Vivienda en Papalotla, Tlaxcala

La acumulación de gas LP, provocó una explosión y posteriormente un voraz incendio en una vivienda y taller de costura ubicado en la calle Benito Juárez, en el municipio de Papalotla y límites con Mazatecochco, Tlaxcala.

Luego del reporte de emergencias realizado por parte de vecinos, el Cuerpo de Bomberos del Estado de Tlaxcala acudieron a la Primera Sección de Xolalpan, perteneciente a Papalotla.

En el lugar se escuchó un fuerte estruendo que sacudió las viviendas cercanas, lo que provocó temor entre los vecinos quienes optaron por evacuar sus viviendas de forma preventiva.

Al lugar también arribaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Policía Estatal para coadyuvar en las labores de atención y seguridad, por lo que acordonaron la zona a la altura de la vía corta Puebla-Chiautempan para facilitar las maniobras de los cuerpos de rescate.

Los vulcanos trabajaron intensamente para sofocar el fuego, y luego de varios minutos después comenzaron con las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, ya que los moradores lograron salir a tiempo, sin embargo, el incendio consumió tres vehículos estacionados en la cochera, así como electrodomésticos, pertenencias y equipo de costura, que quedaron reducidos a pérdida total.

Personal de Protección Civil Estatal y Municipal realizó inspección del inmueble para evaluar los daños estructurales y determinar si la vivienda es habitable.

¿Cómo prevenir una explosión de tanque de gas LP en casa?

Si tienes cilindros de gas LP en casa, debes tomar en cuenta estas medidas para prevenir una explosión.

Mantén el cilindro en posición vertical en una área fresca y bien ventilada.

Evita que este expuesto a la luz solar directa o fuentes de calor.

Revisa regularmente que el cilindro o la manguera no tenga fugas: Puedes hacerlo colocando agua con jabón para ver si se generan burbujas.

Aleja cualquier material que pueda provocar chispas o fuego, como cigarros, velas, encendedores, calefactores, boiler.

Puedes comprar alarmas que te alerten sobre olor de gas.

La revisión de los tanques de gas LP son claves para prevenir estos siniestros, recuerda que puedes salvar tu vida si manejas estos cilindros con responsabilidad.

Con información de Genaro Zepeda

