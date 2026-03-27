Detienen a Dos Presuntos Asaltantes de Transporte Público en la Ciudad de Puebla

Este viernes 27 de marzo de 2026 se dio a conocer las detenciones de Natanael “N” y Gerardo “N” por ser presuntos responsables de un robo con violencia en el transporte público de la ciudad de Puebla.

Los hoy detenidos supuestamente asaltaron y agredieron a un usuario de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la estación ubicada en el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la fuente de la China Poblana.

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Detienen a dos presuntos asaltantes en Línea 3 de RUTA Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla detuvieron a Natanael “N” y Gerardo “N” tras ser acusados de robo con violencia en la Línea 3 de RUTA en la capital poblana.

Los arrestos se llevaron a cabo en la colonia Santa María, donde se les aseguró un teléfono celular de alta gama, unos audífonos inalámbricos, una navaja y un termo de metal, con el que habrían agredido a su víctima.

Ambos hombres ya contaban con antecedentes por otros delitos, por lo que en esta ocasión quedaron a disposición de las autoridades como presuntos responsables de robo a transporte público.

Asalto por Robo a Transporte Público en Zona de Amalucan, Puebla

Sentencian a Ulber "N" por el secuestro de un hombre en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Ulber “N”, de 41 años, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de un masculino, acto acontecido en el municipio de Tehuacán.

El 31 de agosto de 2016 la víctima se encontraba afuera de su taller cuando fue interceptada por sujetos que la amagaron y la privaron de la libertad, trasladándola en un vehículo. Posteriormente, los responsables exigieron a sus familiares el pago de un millón de pesos a cambio de su liberación.

Derivado de un reporte ciudadano, se implementó un operativo en un inmueble ubicado en la localidad de San Isidro Vista Hermosa, en el municipio de Santiago Miahuatlán, donde se logró la detención de personas relacionadas con los hechos, así como la localización y liberación de la víctima.

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Con información de N+

GMAZ