Asesinan a Enfermera y Lesionan a un Médico durante un Asalto en la Carretera Puebla-Tehuacán

Una enfermera perdió la vida durante un violento asalto en la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Amozoc de Mota, donde hombres armados le dispararon provocando su muerte y lesionando a un médico del Hospital General de Tecamachalco.

La mujer respondía al nombre de Blanca Cecilia Rojas Aguilar, adscrita al nosocomio mencionado, donde al término de su jornada laboral fue asaltada por desconocidos cuando se dirigía a su hogar.

Cecilia era una enfermera con especialidad quirúrgica y contaba con dos maestrías, pero más allá de su vocación, era madre, esposa, hija, hermana y una gran amiga, de acuerdo a sus compañeras.

Muere enfermera del Hospital General de Tecamachalco durante asalto en la carretera Puebla-Tehuacán

De acuerdo a una compañera de la víctima, luego de tres días de trabajo, Blanca Cecilia, Maribel y Guillermo fueron asaltados a la altura de Amozoc frente al CESSA alrededor de las 20:40 horas; Los trabajadores de salud fueron obligados a descender del vehículo y, no conformes con el asalto, los agresores abrieron fuego

Lamentablemente la enfermera perdió la vida y un médico fue herido de bala. Este hecho alertó a la comunidad del nosocomio pues aseguran que es indignante cómo después de haber salvado vidas, unos delincuentes les arrebaten la suya al regresar a casa, solo para obtener sus pertenencias.

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Se sabe que el médico que iba al volante decidió seguir conduciendo a pesar de estar herido, hasta llegar al hospital del ISSSTE en la ciudad de Puebla, sin embargo, Blanca Cecilia ya había perdido la vida.

Hoy el Hospital General de Tecamachalco está de luto por lo que el IMSS Bienestar condenó la agresión y aseguró que brindará acompañamiento a los familiares; Además colaborará con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Exigen justicia por el asesinato de Blanca Cecilia, enfermera del Hospital General de Tecamachalco

El Colegio de Enfermeras Profesionales del Estado de Puebla lamentó la irreparable perdida de Blanca Cecilia resaltando que ellos al estar en el gremio de salud tienen la vocación del servicio de luchar por salvar vidas, por ayudar al necesitado, al moribundo, no importando quien es esa persona sin distinción.

Su objetivo es curar, salvar y rehabilitar a las personas, por lo que la perdida de la enfermera es indignante; Piden que este homicidio no quede impune.

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Con información de Jorge Alberto Cea

MCS