El dirigente estatal del PAN en Puebla, Mario Riestra fue víctima de la delincuencia cuando circulaba sobre la Autopista Puebla-Veracruz, de acuerdo a su testimonio, una patrulla falsa de la Guardia Nacional lo intentó detener a la altura de El Palmarito Tochapan.

La noche del 17 de marzo, Mario Riestra Piña salió de Tehuacán rumbo a la ciudad de Puebla a bordo de un vehículo, junto a más personas, sin embargo, al rededor de las 21:30 horas su trayecto dejó de estar en tranquilidad.

Cuando circulaban sobre la Autopista Puebla-Orizaba en el tramo de El Palmarito Tochapan, una unidad que simulaba ser una patrulla de la Guardia Nacional, con la torreta encendida, les marcó el alto, por lo que comenzaron a disminuir su velocidad.

Mario Riestra es detenido por una patrulla de la Guardia Nacional falsa en la Autopista Puebla-Veracruz

Al momento de detener la marcha, una persona sin uniforme bajo de la unidad apócrifa y fue entonces que se percataron que la supuesta patrulla no tenía la rotulación oficial de la Guardia Nacional.

El conductor del vehículo en donde viajaba Mario Riestra decidió arrancar la unidad y acelerar para que los individuos no los alcanzaran. De acuerdo al dirigente del PAN, los sujetos dispararon al momento que se apartaron del lugar, pero afortunadamente las balas no los alcanzaron.

Mario Riestra mencionó en redes sociales que en cuanto detectaron que la patrulla era falsa, los sujetos disparos, pero afortunadamente todos los tripulantes se encuentran bien y no se desató alguna persecución.

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El panista reprobó estas acciones y destacó que es bien conocido en qué puntos se colocan estos delincuentes y con qué modus operandi cometen asaltos u otro tipo de delitos.

El político deberá presentar una denuncia a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los sujetos quienes ejecutaron el ataque armado abordo de una patrulla pirata.

¿Cómo Identificar una Patrulla Falsa de la Guardia Nacional?

Recuerda que puedes identificar una patrulla de la Guardia Nacional falsa si no tiene parachoques, estrobos, balizado con logotipos del tamaño correcto y los números de cada vehículo, las torretas luces en el lugar adecuado y muy importante, ver que las personas que van a bordo lleven su uniforme correspondiente.

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Con información de N+

MCS