Un tráiler con cargamento de paquetería robado en la Ciudad de México fue recuperado en Huixcolotla, Puebla cuando los delincuentes estaban a punto de descargar la mercancía, este 18 de marzo.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal lograron ubicarlo después de recibir el reporte; La banda dedicada al robo de transportes de carga lo trasladaron a territorio poblano para vaciarlo, pero no lograron su objetivo.

Recuperan tráiler robado y rescatan a chofer en Huixcolotla, Puebla

Las dependencias de seguridad implementaron un operativo y al encontrar la unidad robada, alrededor de 20 ladrones se echaron a correr al notar la presencia policiaca. Se sabe que el operador del tráiler fue privado de la libertad, pero fue liberado al ser descubiertos.

Debido a que se metieron entre terrenos de cultivo y caminos de terracería, se complicó asegurar a los delincuentes, por lo que hasta el momento las autoridades no han confirmado si hubo algún detenido.

Recuperan en Puebla un tráiler robado en CDMX con cargamento de paquetería. Foto: Guardia Nacional

El tractocamión fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes dieron inicio con las investigaciones para dar con los responsables de esta privación de la libertad y robo de la unidad.

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Irineo "N" pasará más de 52 años en prisión por robo de tráiler y secuestro de chofer

Irineo "N" recibió la sentencia de más de 52 años de prisión por el robo de un tráiler y secuestro de su operador ocurrido en la Autopista Arco Norte a la altura de Tlaxcala. El sentenciado también deberá pagar una multa de más de 300 mil pesos como reparación del daño por los delitos imputados.

Chofer de Tráiler Protagoniza Persecución Policial en Autopista de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la sentencia condenatoria contra Irineo "N" por su responsabilidad penal en los delitos de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa y secuestro exprés, delitos cometidos en diciembre de 2023.

El hombre fue detenido en un operativo luego de un reporte al número de emergencias 9-1-1, en donde se dio a conocer el robo del tractocamión.

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Con información de N+

MCS