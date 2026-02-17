Recuperan en San Pedro Cholula un Tráiler Presuntamente Robado en San Martín Texmelucan, Puebla

Este lunes 16 de febrero de 2026 la Policía Municipal de San Pedro Cholula recuperó un tráiler con su caja seca que contaba con reporte de robo vigente en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con las autoridades, durante la inspección se constató que la caja seca mantenía su sello de seguridad intacto y transportaba jabón.

Recuperan en San Pedro Cholula tráiler robado en San Martín Texmelucan, Puebla

La tarde de este lunes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), en conjunto con la Guardia Nacional, localizaron un tractocamión y su caja con mercancía, relacionados con un reporte emitido en el municipio de San Martín Texmelucan.

Se implementó un dispositivo de búsqueda que permitió ubicar la unidad sobre el camino a San Cosme. Durante la inspección preventiva, se constató que la caja mantenía su sello de seguridad intacto y transportaba mercancía consistente en jabón.

Los uniformados brindaron acompañamiento al conductor para la realización de los trámites administrativos; una vez acreditada la legítima propiedad, la unidad fue entregada.

Detienen a tres sujetos con dosis de cristal en Coronango, Puebla

Este martes 17 de febrero elementos de la Policía Municipal de Coronango aseguraron a tres hombres por su probable participación en delitos contra la salud.

Tras un reporte recibido a los números de emergencia sobre sujetos a bordo de un Volkswagen Bora blanco realizando actividades sospechosas en el estacionamiento de una gasolinera, los efectivos se trasladaron al punto. Al arribar, localizaron el vehículo y a los tripulantes que coincidían con la descripción reportada.

Se realizó una inspección preventiva, hallando entre sus pertenencias diversas bolsas con una sustancia cristalina con características propias de la droga conocida como cristal.

Por estos hechos, David “N”, Eduardo “N” y Daniel “N”, junto con la unidad vehicular, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

