Roban Tráiler Cargado con Recipientes de Plástico y lo Recuperan en la Autopista Puebla-Orizaba
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La pronta respuesta permitió ubicar el tractocamión que transportaba un cargamento de recipientes de plástico.
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recuperaron un tractocamión robado en el municipio de Tepeaca, en Puebla.
Luego de recibir el reporte sobre el robo de la unidad en la autopista Orizaba-Puebla, policías estatales con apoyo de la Guardia Nacional (GN) desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.
La pronta respuesta permitió ubicar el tractocamión que transportaba un cargamento de recipientes de plástico.
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Evacúan a Más de 100 niños de guardería en Puebla por fuga de gas natural
El pasado viernes 13 de marzo, un reporte al 911 movilizó a personal de Protección Civil municipal de Puebla por una fuga de gas natural en la 25 Poniente y 41 Sur de la capital.
Como medida preventiva, se evacuaron a más de 100 niños de una guardería, mientras se realizaban labores de mitigación de riesgos. No se reportan personas lesionadas por el incidente ocurrido en la Colonia Belisario Domínguez.
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Con información de Cristóbal Lobato
JAPR