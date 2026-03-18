Esclarecen Ataque Armado contra Ocupantes de un Automóvil en Tela de la Solidaridad, Tlaxcala

La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala (FGJ) investiga desde diciembre de 2025 un ataque a balazos registrado en el municipio de Tetla de la Solidaridad, que dejó como saldo un hombre sin vida y dos personas heridas de gravedad.

En la calle República de Haití, vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego contra los ocupantes de un automóvil compacto gris.

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Ataque armado deja un muerto y dos heridos en Tela de la Solidaridad

El pasado 31 de diciembre de 2025 autoridades confirmaron el fallecimiento de Daniel “N”, de 39 años, quien quedó sin vida al volante de la unidad tras recibir varios impactos de bala.

Paramédicos atendieron a Beatriz “N” de 36 años, y a Jonathan Daniel “N” de 19, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Tzompantepec.

Un Muerto y Dos Heridos por Ataque Balacera en Tetla de Solidaridad

Los agresores huyeron a bordo de un automóvil y una motocicleta, lo que provocó persecución en municipios aledaños.

La zona fue acordonada por policías municipales, estatales y elementos de la guardia nacional, fueron contabilizados más de 15 casquillos percutidos. No descartan que los hechos estén relacionados con un posible caso de extorsión.

Detienen a presunto responsable de homicidio de Daniel “N” en Tetla de Solidaridad

Este miércoles 18 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala confirmó la detención de José Manuel “N.”, alias “El Cachetes”, por su probable responsabilidad en un homicidio ocurrido el 31 de diciembre de 2025 en Tetla de la Solidaridad.

Derivado de las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público, en coordinación con la Policía de Investigación y Peritos, se estableció su posible participación en los hechos, en los que la víctima perdió la vida a causa de una herida por arma de fuego.

El imputado fue localizado y aprehendido en el municipio de Tzompantepec en horas recientes, donde se le informaron sus derechos y el motivo de su detención.

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Con información de N+

JAPR