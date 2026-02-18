Localizan el Cuerpo de un Hombre Calcinado al Interior de una Zanja en Tlaxcala

Un hombre fue localizado sin vida en terrenos de cultivo de la colonia Domingo Arenas perteneciente al municipio de Nanacamilpa en Tlaxcala, lo que llamó la atención de las autoridades fue que su cuerpo estaba calcinado.

Una persona descubrió los restos humanos cuando cruzaba por el paraje conocido como Valle Ocotitla, ubicado en la calle Negrete sobre el camino que lleva a la Capilla de San Miguel. De inmediato dio aviso a las autoridades a través de una llama al servicio de emergencias 911.

Debido al reporte, se llevó acabo una importante movilización policial y confirmaron que al interior de una zanja se encontraba un masculino con visibles heridas por quemaduras y sin señales de vida.

Hombre calcinado hallado en Nanacamilpa, Tlaxcala, continúa en calidad de desconocido

Debido a los protocolos, elementos de Protección Civil de Nanacamilpa tomaron el pulso del hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, además, dieron a conocer que debido a la gravedad de las lesiones en la mayor parte de su cuerpo, fue imposible identificarlo en ese momento.

Ante estos hechos, elementos de la Policía de Investigación y peritos del INCIFO llevaron acabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de cadáver, al cual le realizarán pruebas de ADN para dar con su identidad. La zona fue acordonada y las investigaciones siguen en curso por parte de la Fiscalía General de Justicia para dar con los responsables de este homicidio calificado.

Localizan dos cuerpos embolsados en San Pablo del Monte, Tlaxcala

El pasado 16 de febrero fueron hallados los cuerpos de una mujer y de un hombre al interior de bolsas de plástico en terrenos de labor ubicados en la calle Defensores de la República, en el barrio San Nicolás del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Localizan Dos Cuerpos Embolsados en Terrenos Baldíos de Tlaxcala; Esto se Sabe

De acuerdo a los primeros reportes, los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición por lo que hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos; Peritos y agentes ministeriales llevaron acabo las diligencias correspondientes ante este doble homicidio, mientras que habitantes de la zona exigen mayor seguridad pues aseguran que en esa calle no existe alumbrado público ni recorridos frecuentes de vigilancia.

Con información de N+

MCS