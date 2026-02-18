Balacera en Iglesia de Puebla Mientras Niños Tomaban Catecismo Deja un Muerto

Momentos de pánico se vivieron en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela en el municipio de Puebla, sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban realizando un servicio comunitario en la capilla del Señor de la Misericordia, lamentablemente uno de los pintores perdió la vida.

Este martes 17 de febrero el grupo armado irrumpió en la iglesia mientras niños tomaban su clase de catecismo y voluntarios ayudaban con los preparativos para el Miércoles de Ceniza. El templo ubicado en la calle 16 de Septiembre, entre Reforma y la 3 Oriente de la colonia Buena Vista se convirtió en un escenario violento que terminó en una tragedia.

A decir de los testigos, un automóvil color gris se acercó a donde estaba laborando el pintor identificado como Álvaro Meneses González de 20 años de edad y desde ahí comenzaron a disparar en varias ocasiones. El joven se desplomó frente a templo, mientras los delincuentes huían a bordo del mismo vehículo.

Elementos policiales acudieron al sitio para tomar conocimiento de este ataque armado y buscar a los responsables, asimismo llegó personal prehospitalario para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un nosocomio, sin embargo, pocos minutos después se confirmó que ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre el caso por lo que se llevaron acabo las diligencias correspondientes con apoyo del Servicio Médico Forense, además se dio inicio a una carpeta de investigación para esclarecer el hecho y dar con los culpables de este homicidio.

Por su parte, la Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado ante este lamentable suceso en donde externó su preocupación por la pérdida del sentido de lo sagrado de la vida humana, además, expresó su rechazo a toda clase de violencia, esto agregaron en su comunicado.

Cuando la violencia homicida irrumpe dolorosamente incluso en espacios sagrados, se hace aún más evidente la urgencia de unirnos como Iglesia, autoridades civiles y sociedad en conjunto.

La comunidad religiosa recordó la importancia de propiciar el diálogo, la reconciliación, la aplicación de justicia, la formación de valores y el respeto a la vida de todos para que se pueda romper 'la espiral de venganza y del odio' para recuperar la tranquilidad de las familias poblanas.

Además, mencionaron que los templos de Puebla se elevarán plegarias por el eterno descanso de Álvaro, por el consuelo de sus familiares, por los feligreses de la capilla del Señor de la Misericordia y por los niños de catecismo que presenciaron el terrible suceso.

Finalmente informaron que la iglesia ubicada en San Baltazar Tetela permanecerá cerrada en señal de pesar por este crimen, por lo que será reabierta hasta el día domingo, día en que el Vicario Episcopal realice el acto de desagravio.

