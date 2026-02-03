Localizan Cuerpo con una Aparente Herida en la Cabeza en Barranca de Puebla

El cadáver de una persona fue abandonado en inmediaciones de una barranca en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec en la ciudad de Puebla, cerca de la mitad de camino se encontró el cuerpo cubierto con bolsas de plástico.

Reportes preliminares indicaron que, se trata de un masculino quien presentó lesión en el cráneo dejando restos hemáticos en el suelo. Vecinos cercanos a la calle 2 de marzo refirieron que el paso por esta barranca es de los más peligrosos a cualquier hora del día. Esto mencionó un testimonio anónimo.

Casi por lo regular asaltan del diario 7:00 de la mañana, 6:00 de la mañana, porque lo ocupan para pasar a trabajar, los niños porque hay un kínder, pasan las mamás a dejar sus niños o a traerlos o en la noche porque es un paso más corto pero inseguro.

Reportan hallazgo de un cadáver en una barranca de Santa María Xonacatepec en Puebla

La mañana de este martes 3 de febrero, habitantes quienes pasaban por la zona se dieron cuenta de un bulto sospechoso por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribaron policías estatales en las patrullas 2162 y 2324 quienes procedieron a acordonar la escena de indicios.

Investigan hallazgo de cadáver en Santa Maria Xonacatepec, Puebla. Foto: N+

Más tarde peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla acudieron para iniciar la carpeta de investigación por este presunto homicidio y realizar el levantamiento de cadáver.

Detienen a una presunta extorsionadora en Santa María Xonacatepec, Puebla

El lunes 2 de febrero confirmaron la detención de una presunta extorsionadora en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, al norte de la ciudad de Puebla. La detenida fue identificada como María del Pilar "N" de 23 años de edad.

De acuerdo a las investigaciones, la mujer estaría relacionada con llamadas de extorsión y amenazas en contra de empleados de un establecimiento dedicado a la venta de alimentos, ubicado en la colonia Villa Guadalupe.

Cabe destacar que al momento de la detención, María del Pilar "N" tenía en su poder un arma de fuego, cartuchos útiles y envoltorios con posible drogas cuales también fueron asegurados.

Con información de N+

MCS