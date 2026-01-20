Exintegrante de la Marina Fue Asesinado y Abandonado Envuelto con Cobijas en Puebla
Los familiares de Miguel Ángel exigieron justicia y lamentaron la ola de violencia que vive el país. El caso se investiga como homicidio.
Familiares y amigos dieron el último adiós a Miguel Ángel Ramírez quien era exintegrante de la Secretaría de la Marina (Semar) y desapareció el 13 de enero. El joven fue localizado muerto un día después de haberse emitido la ficha de búsqueda.
Muere Miguel Ángel Ramírez exintegrante de la Marina en Puebla
El miércoles 14 de enero en el Camino al Batán de Puebla capital localizaron el cadáver de un hombre envuelto en cobijas. Los restos de hombre de 23 años de edad se encontraban a orilla del puente vehicular.
Fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana donde días después familiares confirmaron que se trataba de Miguel de 23 años quien salió de su domicilio en Santa Ana Xalmimilulco para dirigirse a trabajar en la Angelópolis, sin embargo desde el 13 de enero perdieron contacto.
Exintegrante de la Marina fue localizado después de haber estado desaparecido en Puebla
El pasado viernes identificaron el cuerpo, lo velaron el lunes y sepultaron este martes 20 de enero en Huejotzingo. La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) investiga el móvil del homicidio.
Los familiares de Miguel Ángel Ramírez exigieron justicia y lamentaron la ola de violencia que vive el país.
Con información de N+
