Exintegrante de la Marina Fue Asesinado y Abandonado Envuelto con Cobijas en Puebla

Familiares y amigos dieron el último adiós a Miguel Ángel Ramírez quien era exintegrante de la Secretaría de la Marina (Semar) y desapareció el 13 de enero. El joven fue localizado muerto un día después de haberse emitido la ficha de búsqueda.

Este lunes fue sepultado el hombre que estuvo desaparecido por un día. Foto: N+

Muere Miguel Ángel Ramírez exintegrante de la Marina en Puebla

El miércoles 14 de enero en el Camino al Batán de Puebla capital localizaron el cadáver de un hombre envuelto en cobijas. Los restos de hombre de 23 años de edad se encontraban a orilla del puente vehicular.

Marcas personales permitieron identificar el cuerpo abandonado en Puebla. Foto: Facebook Anet Hernández

Fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana donde días después familiares confirmaron que se trataba de Miguel de 23 años quien salió de su domicilio en Santa Ana Xalmimilulco para dirigirse a trabajar en la Angelópolis, sin embargo desde el 13 de enero perdieron contacto.

Exintegrante de la Marina fue localizado después de haber estado desaparecido en Puebla

El pasado viernes identificaron el cuerpo, lo velaron el lunes y sepultaron este martes 20 de enero en Huejotzingo. La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) investiga el móvil del homicidio.

Hallan Hombre Sin Vida en Camino al Batán de Puebla

Los familiares de Miguel Ángel Ramírez exigieron justicia y lamentaron la ola de violencia que vive el país.

