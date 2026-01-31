Localizan un Cuerpo al Interior de un Tambo en Puebla tras Descubrir una Mano en una Barranca

Una importante movilización policiaca ocurrió este sábado 31 de enero tras el hallazgo de restos humanos y un cadáver en límites de las colonias Venustiano Carranza y Nueva San Salvador, en la capital del municipio de Puebla.

Vecinos reportaron localización de una mano humana en una barranca ubicada en la esquina de las calles Orquídeas e Independencia, en la colonia Venustiano Carranza De acuerdo con autoridades, elementos de la policía municipal realizaban recorrido de seguridad en la zona y, a aproximadamente 100 metros del primer hallazgo, ubicaron un tambo en cuyo interior estaba el cadáver de una persona.

Noticia relacionada: Exintegrante de la Marina Fue Asesinado y Abandonado Envuelto con Cobijas en Puebla

Investigan identidad del cadáver localizado en un tambo en la colonia Venustiano Carranza de Puebla

Al sitio arribaron peritos del instituto de ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo la recolección de indicios, así como las diligencias de levantamiento de los restos. La zona fue acordonada durante varias horas para facilitar los trabajos ministeriales. Vecinos se dijeron sorprendidos y preocupados por el hecho, ya que la presencia de patrullas y personal forense alteró la vida cotidiana del área.

Realizan levantamiento de restos en la col. Venustiano Carranza. Foto: N+

Cabe destacar que hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, sin embargo se espera que con el apoyo de las huellas dactilares se pueda conocer su nombre con apoyo del Instituto Nacional Electoral para que sus familiares puedan acudir al reconocimiento de cadáver.

Localizan Cuerpo Sin Vida al Interior de un Contenedor de Basura en Puebla

Localizan a una persona sin vida en el Parque del Mariachi en la ciudad de Puebla

Una persona en situación de calle perdió la vida en pleno Parque del Mariachi ubicado en la esquina de la 12 Poniente y 11 Norte, en Puebla capital. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo fue localizado tendido sobre el área verde del parque.

Para evitar que curiosos se aproximaran, las autoridades cubrieron el cadáver, ya que los sábados en esta zona se lleva a cabo la tradicional vendimia, con alta afluencia de comerciantes y transeúntes.

Muere persona en inmediaciones del Parque del Mariachi de Puebla. Foto: N+

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y resguardaron el sitio en espera del arribo de peritos del instituto de ciencias forenses, quienes tardaron aproximadamente seis horas en presentarse para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Pese al acordonamiento, las actividades comerciales y cotidianas en el parque continuaron con normalidad. De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, sin embargo será la necropsia de ley la que determine con exactitud la causa del deceso.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

MCS