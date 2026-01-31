Fuerte Accidente en la Autopista México-Puebla Deja Sin Vida a Conductor de Auto Deportivo

La madrugada de este 31 de enero un conductor murió luego de chocar su automóvil contra un muro de contención mientras circulaba sobre la Autopista México-Puebla a la altura de la salida a San Felipe Hueyotlipan.

El impactante accidente movilizó a cuerpos de emergencias quienes al llegar vieron al vehículo completamente atravesado por la barrera metálica sobre la lateral de la vialidad. De inmediato elementos de Rescate S22 Urbano comenzaron las maniobras para la extracción de un cuerpo atrapado.

Elementos de emergencia trabajan en rescate de un cuerpo. Foto: X @ciudadano_pue

Muere conductor en la Autopista México-Puebla tras chocar su auto deportivo contra un muro de contención

Con ayuda de equipo especializado, se logró retirar la parte del techo del carro y finalmente el cuerpo de un masculino fue rescatado para que paramédicos realizaran la valoración correspondiente. Lamentablemente solamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Cabe destacar que el vehículo de la marca deportiva había quedado atravesado por el muro de contención del lado del conductor, por lo que aunque se activaron las bolsas de protección, no bastaron para salvarle la vida.

Confirman muerte de un hombre tras accidente en la México-Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Debido a la muerte se solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado para llevar acabo el levantamiento del cadáver, cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado la identidad del fallecido.

Tráfico en la Autopista México-Puebla por accidente hoy 31 de enero

Policías Municipales abanderaron la zona mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades, por lo que la lateral de la Autopista México-Puebla estuvo cerrada por varias horas complicando el tráfico con dirección a San Felipe Hueyotlipan.

Automovilistas optaron por seguir sobre la vialidad principal, sin embargo, el tránsito era lento en la zona debido a que los conductores reducían su velocidad para ver lo que había sucedido.

Este hecho nos recuerda a la sociedad la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos para prever accidentes que pueden terminar en tragedia.

