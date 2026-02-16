Localizan a un Hombre y a una Mujer Sin Vida al Interior de Bolsas de Basura en Tlaxcala
Autoridades investigan el doble homicidio de las personas halladas en el Barrio de San Nicolás ubicado en San Pablo del Monte en Tlaxcala.
La mañana de este lunes 16 de febrero, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas, quienes presentaban huellas visibles de violencia y estaban al interior de bolsas de plástico, esto en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
El hallazgo ocurrió a un costado de la calle Los Pinos, en el Barrio de San Nicolás, una vialidad que actualmente es utilizada como ruta alterna para comunicarse con la comunidad de San Isidro Buensuceso.
Localizan a pareja sin vida al interior de bolsas de basura en Tlaxcala
De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de un hombre y una mujer se encontraban en avanzado estado de descomposición y fueron localizados al interior de bolsas de basura, lo que generó la movilización inmediata de corporaciones de seguridad y emergencia.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, además de efectivos de la Defensa y la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.
Posteriormente, peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer este doble homicidio.
Vecinos exigen mayor seguridad tras doble homicidio en San Pablo del Monte, Tlaxcala
Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y fueron trasladadas al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y su posible identificación.
El hecho generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes exigieron a las autoridades municipales, encabezadas por la presidenta Ana Lucía Arce Luna, el refuerzo de la seguridad, ya que aseguran que en esa calle no existe alumbrado público ni recorridos frecuentes de vigilancia. Las autoridades estatales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.
Con información de Genaro Zepeda
