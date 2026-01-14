Abandonan un Cuerpo Encobijado y Amarrado con Lazos en Calles de Puebla

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado encobijado y amarrado en inmediaciones del Camino al Batán y la calle Cobre entre las colonias Lomas de San Miguel y La Joya en la ciudad de Puebla.

Vecinos de la zona reportaron al número de emergencias, la presencia de un bulto sospechoso con lazos a la altura del Panteón Valle de los Ángeles.

A pesar de que el cadáver fue localizado la mañana de este 14 de enero, se presume que había sido abandonado desde la madrugada, eso de acuerdo a los colonos.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio para constatar los hechos y posteriormente llegaron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal para resguardar la zona.

Resguardan el Camino al Batán por hallazgo de un cuerpo sin vida. Foto: X @ciudadano_pue

Investigan homicidio de un hombre que fue abandonado en el Camino al Batán de Puebla

Los oficiales cerraron el paso en ambos sentidos de la vialidad para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Minutos después, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieron con el levantamiento del cadáver para que fuera llevado a las instalaciones de la Semefo.

La víctima permanece en calidad de desconocida, sin embargo, le practicarán la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte y de ser posible, que arroje evidencia para dar con los responsables del delito.

Además, las autoridades abrieron una carpeta de investigación para conocer los posibles motivos del homicidio ya que el hombre presentaba visibles signos de violencia.

Noticia relacionada: Así Fue el Asalto en una Taquería que Dejó a un Muerto y un Lesionado en Puebla

Matan a balazos al padre de un joven que había sido asesinado en Puebla

El pasado 7 de enero fue localizado un hombre sin vida en el Barrio de San Juan de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan de la ciudad de Puebla.

Asesinaron al Padre de un Joven Localizado Muerto en Puebl

Armado "N" fue identificado como la víctima mortal del ataque armado, pero lo que llamó la atención de las autoridades fue que era el padre de un joven que había sido asesinado en días previos.

Su hijo Kevin Bladimir Corcuera Luna fue hallado sin vida en una barranca de la colonia Oasis, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga los homicidios como posibles ataques directos.

Historias recomendadas:

Con información de Maribel Espinoza

MCS