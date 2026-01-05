Dos Sujetos Presuntamente Matan a un Hombre con Arma Blanca durante un Baile Público en Puebla

Este lunes 5 de enero de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Jorge Luis “N” y Maritza “N” por el presunto homicidio de un hombre durante un baile público en Máximo Serdán, localidad del municipio poblano de Rafael Lara Grajales.

Durante la audiencia inicial realizada tras la detención de los sujetos, el Juez de Control determinó su vinculación a proceso como probables responsables del delito de homicidio calificado.

Noticia relacionada: Asesinan a Golpes a un Hombre y lo Dejan Atado de Manos en Puebla; Una Mujer Fue Detenida

Asesinan a un hombre durante un baile público en Máximo Serdán, localidad de Rafael Lara Grajales, Puebla

Los hechos se registraron el 14 de septiembre de 2025, durante un baile público que se llevaba a cabo en la calle Insurgentes, de la localidad Máximo Serdán, perteneciente al municipio antes referido.

En ese lugar, un hombre sostuvo un altercado con los hoy imputados, quienes lo agredieron físicamente y con un instrumento punzocortante, ocasionándole lesiones que derivaron en la pérdida de la vida.

Como resultado de las investigaciones, se logró establecer la identidad de los probables responsables, por lo que se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión y de cateo correspondientes en un inmueble ubicado en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó un cateo en un inmueble de la región con apoyo interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), logrando la detención de Jorge Luis “N” y Maritza “N”, de 29 y 39 años de edad, respectivamente, como probables responsables del ilícito.

Sujetos roban camioneta y matan a mujer durante su escape en Puebla

El pasado 26 de diciembre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla detuvieron a Alfredo “N” y Erick “N” ya que conducían una camioneta reportada como robada en la capital poblana.

Al momento de intentar escapar de la situación, los hoy arrestados atropellaron a una ciudadana, quien murió al instante en el lugar de los hechos.

Familia Atropellada por Camioneta Robada en Puente La María de Autopista de Puebla

Por último, a la hora de la aprehensión, se encontró que ambos llevaban diversas dosis de presunta droga conocida como cristal, mismas que también fueron aseguradas para ser presentadas como evidencia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ