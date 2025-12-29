Asesinan a Golpes a un Hombre y lo Dejan Atado de Manos en Puebla; Una Mujer Fue Detenida

Una mujer fue detenida por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de un hombre ocurrido en la colonia Campestre Mayorazgo, de la ciudad de Puebla; Andrea "N" es la segunda aprehendida por este caso.

De acuerdo a los hechos, el pasado 28 de septiembre la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la Privada 13 A Sur, cuando varios sujetos ingresaron y lo sometieron para poder robarle sus pertenencias, el hombre fue agredido fisicamente hasta que finalmente perdió la vida.

Posteriormente, los delincuentes procedieron a sustraer diversos bienes como equipo de cómputo, pantallas, celulares, joyería y electrodomésticos, dejando a la víctima atada de las manos.

Detienen a Andrea "N" por su presunta participación en el homicidio de un hombre en la ciudad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación en donde se adjuntaron las diligencias ministeriales incluyendo análisis periciales, dictámenes científicos y técnicas de investigación criminalística.

De acuerdo a las pruebas desahogadas, se constató la probable responsabilidad de Andrea "N" junto a otros cómplices en el homicidio de un hombre por lo que se solicito y y dio cumplimiento la orden de aprehensión correspondiente por lo que ya se encuentra a disposición de un Juez de Control el cual definirá su situación jurídica.

Vinculan a proceso a Karla Stephannie "N" por el homicidio de un hombre en la colonia Campestre Mayorazgo de Puebla

En noviembre de 2025 Karla Stephannie "N" fue detenida por su supuesta participación en el homicidio de un hombre sucedido en la colonia Campestre Mayorazgo de Puebla.

Una vez obtenidas las pruebas necesarias, las autoridades obtuvieron la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de la acusada.

Karla Stephannie "N" y Andrea "N" serían las dos mujeres detenidas por este caso que consternó a la sociedad poblana, serán las autoridades en determinar su culpabilidad en los hechos para paguen conforme lo dicta la ley.

