Mujer Roba Más de Millón y Medio de Pesos en Efectivo y Transferencias Bancarias en Puebla

Este miércoles 24 de diciembre de 2025 se dio a conocer la vinculación a proceso de Alma Ivette “N” por el presunto robo de un millón 600 mil pesos a dos empresas para las que trabajaba en la ciudad de Puebla.

La hoy imputada, junto con otra persona, habrían provocado un detrimento patrimonial en su centro de trabajo ubicado en el Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl de la capital poblana.

Noticia relacionada: Caen Siete Integrantes de "Los Keos", Banda Dedicada a Robo y Narcomenudeo en Centro de Puebla

Vinculan a proceso a Alma Ivette “N” por el robo de más de millón y medio de pesos en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de Alma Ivette “N”, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado.

El pasado 23 de enero de 2025, la imputada, junto con otra persona, sustrajo un millón de pesos en efectivo y seiscientos mil pesos más bajo transferencias bancarias apoyadas con el uso de dos token de una institución bancaria ya que estaban en posesión para su uso en las oficinas de su trabajo.

Lo anterior fue posible al desempeñarse como empleadas de confianza de dos empresas dedicadas a la venta de ganado, que se ubican en el Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl, en la ciudad de Puebla, ocasionando con su conducta un detrimento patrimonial.

Como consecuencia de estos hechos, a Alma Ivette “N”, le fue cumplida una orden de aprehensión, y posteriormente la imputación de una vinculación a proceso y de la medida cautelar de prisión preventiva.

Detienen a cubano mientras robaba en un supermercado de Cuautlancingo, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio de Cuautlancingo detuvo este martes a un hombre de nacionalidad cubana por el delito de robo en flagrancia.

Los hechos ocurrieron en una sucursal del supermercado Chedraui, cuando Félix “N”, de 20 años de edad, fue descubierto sustrayendo mercancía por los empleados del establecimiento, quienes avisaron a las autoridades.

Roban 200 Mil Pesos y Asesinan a Hombre en Apizaco Tlaxcala

El hoy detenido se encontraba en el país de forma ilegal, por lo que las autoridades lo entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM), quien se encargará de su repatriación a su lugar de origen.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ