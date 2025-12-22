Denuncian Robo de Adornos Navideños de Pueblo Mágico de Puebla

En el municipio de Pahuatlán en Puebla se denunció el robo de adornos navideños en las calles principales y la zona céntrica turística. Así lo confirmó el Ayuntamiento del Pueblo Mágico poblano.

El Gobierno Municipal hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía y a visitantes para cuidar y respetar la decoración navideña que fue instalada como parte de las celebraciones de la Navidad 2025.

Los adornos navideños tienen la finalidad de lucir con los colores y las luces de la temporada en los puntos turísticos más emblemáticos del municipio, por lo que el Ayuntamiento solicitó a la población a mantener el orden y no llevarse la decoración.

A través de un comunicado el Gobierno Municipal aclaró que cada elemento forma parte del esfuerzo por lucir agradable el entorno durante el mes de diciembre, por la época del año.

En el escrito se advierte que cualquier persona que sea sorprendida dañando, sustrayendo o alterando la decoración navideña será turnada a las instancias correspondientes, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. El Ayuntamiento no aclaró qué tipo ni la cantidad de adornos que fueron robados.

Celebran la segunda "Faroleada" de Pahuatlán en Puebla

En el pueblo mágico de Pahuatlán en Puebla, se llevó a cabo la Segunda Faroleada, una actividad que consiste en el recorrido de faroles encendidos por las calles del municipio.

El evento llenó de luz, color y alegría el entorno, gracias a la participación de la población, que permite encuentros y momentos propios de las tradiciones de la Navidad.

La Dirección de Turismo de Pahuatlán enfatizó que estas acciones no solo embellecen los espacios, sino que promueven la convivencia, la unión familiar y el orgullo por nuestras costumbres, haciendo de la temporada decembrina un tiempo especial para compartir.

