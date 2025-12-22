Dos Hombres y una Mujer Armados Asaltaron a Pasajeros de Transporte Público en Puebla

Mediante un operativo en calles de Puebla capital, fueron aseguradas tres personas por el delito de asalto con violencia a bordo del transporte público. Dos hombres y una mujer habían robado pertenencias de sus víctimas utilizando un arma de fuego y objetos punzocortantes para amagar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) coordinó un despliegue en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno para perseguir a los presuntos responsables de un asalto.

Detiene Policía Municipal de Puebla a tres personas por robo a transporte público con violencia

Este domingo 21 de diciembre de 2025 se dio a conocer la detención de Juan “N”, de 33 años de edad, Miguel “N”, de 30 y Mariana “N” de 23, quienes habían robado una cartera y diversos teléfonos celulares, objetos que los afectados, reconocieron como de su propiedad.

La mujer y dos hombres fueron rastrados por calles de la colonia El Refugio. Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron asegurar más de 40 kilos de estupefacientes durante un operativo en la colonia La Paz.

En operativo de la policía con el Ejército y la Marina detectaron 40 kilos de droga. Foto: SSC

Al interior de una cada que iba a ser alquilada, se encontraron varias cajas de cartón de distintos tamaños, la mayoría contenía en su interior diversas dosis de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, cuyo peso superaba los 40 kilos.

Dichos indicios fueron asegurados por elementos de la Policía de la Ciudad destacados en la zona cuatro, y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la federación, para continuar con las investigaciones pertinentes.

Con el decomiso, los elementos policiacos lograron sacar el mercado las sustancias prohibidas y así evitar riesgo a la salud.

