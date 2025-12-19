Caen Siete Integrantes de "Los Keos", Banda Dedicada a Robo y Narcomenudeo en Centro de Puebla

Siete personas identificadas como presuntos integrantes de la banda criminal "Los Keos", fueron detenidas luego de un cateo en un inmueble ubicado en la calle 20 Poniente del Centro Histórico de Puebla.

Gracias a labores de investigación, inteligencia y trabajo de campo, la Fiscalía General del Estado llevó acabo una orden de cateo en una vecindad de la colonia Centro de la capital poblana.

Durante este fuerte operativo se logró la detención de seis hombres y una mujeres quienes son vinculados con actividades de narcomenudeo, robo de vehículos, robo a transeúntes y de autopartes, entre otros ilícitos.

Previamente, agentes investigadores de la FGE implementaron acciones de vigilancia fija y móvil en la zona por delitos contra la salud, luego de obtener la información, se realizó un análisis que permitió identificar el lugar de operación del grupo delictivo.

En la vecindad ubicada en la calle 20 Poniente número 307 había un inmueble utilizado por los presuntos criminales como punto de operación y casa de seguridad.

Una vez que se obtuvieron los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo correspondiente, la cual fue aceptada y ejecutada con los protocolos legales establecidos.

Durante el operativo se aseguraron 34 dosis de distintos tipos de estupefacientes como cocaína, cristal y marihuana, así como dos básculas grameras y 33 billetes de diferentes denominaciones.

Por otra parte, de los siete detenidos, cinco fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes, mientras que dos fueron presentadas ante el Juez de Control debido a que ya contaban con órdenes de aprehensión por delitos contra la salud.

Se sabe que la banda criminal aparte de estar relacionada la venta y distribución de diferentes drogas, operaban mediante la identificación sistemática de posibles víctimas dentro de su zona de influencia para poder robar sus pertenencias. El grupo de personas aprovechaban momentos de distracción o vulnerabilidad para quitarles sus cosas y posteriormente se dispersaban por las vialidades del Centro Histórico de Puebla.

Los ladrones aprovechaban la afluencia peatonal para poder perderse y evadir así a las autoridades. Además, también ubicaban vehículos estacionados en la colonia centro para poder sustraer autopartes e incluso en ocasiones robaban la unidad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla trabaja en este caso para que de confirmar su culpabilidad en los delitos, los siete detenidos sean castigados conforme lo dicta la ley.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla

