Detienen a Dos Sujetos por Conducir Vehículos con Reporte de Robo en Tlaxcala

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 se dio a conocer la detención de dos sujetos, Antonio “N” y Raymundo “N”, por conducir vehículos con reporte de robo en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) de Tlaxcala, las cámaras de videovigilancia del C5i fueron indispensables para la ubicación de las unidades y los posteriores arrestos.

Tras acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad de Tlaxcala, este miércoles el SESESP logró la detención de Antonio “N” y Raymundo “N”, quienes conducían vehículos con reporte de robo.

Desde el paso de las unidades por el municipio de Calpulalpan y hasta su llegada a Yauhquemehcan, el C5i estatal mantuvo un seguimiento puntual mediante videovigilancia, lo que facilitó su localización y detención.

En ambos casos, la Policía Estatal realizó las puestas a disposición a las autoridades correspondientes para que se dé inicio a las respectivas investigaciones.

El pasado 4 de diciembre fue recuperado en San Gregorio Cuautzingo, en el Estado de México, un vehículo que fue robado en inmediaciones del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

El monitoreo reveló que el automóvil tipo Beat abandonó la entidad tlaxcalteca con dirección al Estado de México. Desde ese momento, se estableció un enlace operativo con las autoridades vecinas para mantener el seguimiento en tiempo real.

Con la información compartida y el monitoreo continuo, la unidad fue finalmente ubicada en San Gregorio Cuautzingo, donde fue asegurada. No se reportaron personas detenidas.

