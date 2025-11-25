Sujeto es Detenido por el Presunto Robo de un Vehículo en Tlaxcala

Este martes 25 de noviembre de 2025 fue detenido Rogelio “N” de 47 años de edad en la comunidad de Atlahapa, de la ciudad de Tlaxcala, por su presunta responsabilidad en el robo de un vehículo.

Luego de su arresto por parte de la Policía Municipal de la capital, se pudo corroborar que el detenido, quien ya fue presentado ante las autoridades correspondientes, contaba con antecedentes penales por robo en la entidad tlaxcalteca.

Detienen a Rogelio “N” por el presunto robo de un vehículo en Atlahapa, Tlaxcala

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) del estado de Tlaxcala, la tarde de este martes recibió un reporte por el robo de un Tsuru en la calle 2 de la Loma Xicoténcatl de la capital.

De inmediato se movilizaron a elementos de seguridad y se activó un operativo con videovigilancia del C2 Municipal de Tlaxcala y el C5i del SESESP.

Gracias al trabajo coordinado, la Policía Municipal de la capital tlaxcalteca recuperó el automóvil reportado y aseguró a Rogelio “N” en la comunidad de Atlahapa, presentándolos ante las autoridades correspondientes.

Detienen a cinco integrantes de “Los Pipopes” por el presunto robo de un tráiler en Tlaxcala

El pasado 18 de noviembre fueron detenidos cinco integrantes de la banda delictiva conocida como "Los Pipopes" presuntamente involucrada en el robo de tráileres en Tlaxcala; las personas fueron detenidas en una bodega en donde almacenaban los tractocamiones robados en el municipio de Ixtacuixtla.

Una empresa reportó al número de emergencias 9-1-1, que había perdido el contacto con uno de sus transportistas en el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla, por lo que de inmediato se activó un operativo tecnológico de búsqueda.

Cinco Detenidos por Robo a Transporte de Carga en Puebla y Tlaxcala

Una vez localizado el transporte de carga, elementos de la Policía Municipal de Ixtacuixtla arribaron a la ubicación marcada y dieron con una bodega clandestina. Al realizar las diligencias correspondientes, se encontraron con diversos vehículos y artículos con reportes de robo.

Con información del SESESP Tlaxcala

GMAZ