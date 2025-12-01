Rastrean Camioneta Robada y Arrestan al Menor de Edad que la Conducía en Tlaxcala

Este fin de semana elementos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) recuperaron una camioneta que contaba con reporte de robo en el municipio de Tizatlán, Tlaxcala.

Como resultado de este operativo, los policías estatales tlaxcaltecas detuvieron al presunto responsable, un menor de edad que conducía el vehículo al momento de la recuperación.

Recuperan camioneta con reporte de robo y detienen a menor de edad en Tizatlán, Tlaxcala

En una acción coordinada entre el C5i de Tlaxcala, el SESESP y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se recuperó una camioneta con reporte de robo vigente y se detuvo a un menor de edad, quien conducía dicha unidad en el municipio de Tizatlán.

Una alerta del Registro Público Vehicular de Tlaxcala (Repuvet) activó un operativo de videovigilancia, mediante el cual se identificó el vehículo reportado en el bulevar Ocotlán, por lo que se alertaron a elementos de la Policía Estatal.

Gracias a la coordinación, se recuperó la camioneta Grand Cherokee, la cual fue robada en septiembre de este año en Tizatlán y aseguró a J.M.P.S., menor de edad que conducía la camioneta; todo quedó a disposición de la autoridad competente.

Detienen a Rogelio “N” por el presunto robo de un vehículo en Atlahapa, Tlaxcala

El pasado martes fue detenido Rogelio “N” de 47 años de edad en la comunidad de Atlahapa, de la capital tlaxcalteca, por su presunta responsabilidad en el robo de un vehículo.

De acuerdo con el SESESP de Tlaxcala, el 25 de noviembre se recibió un reporte por el robo de un Tsuru en la calle 2 de la Loma Xicoténcatl de la capital.

Gracias al trabajo coordinado, la Policía Municipal de la capital tlaxcalteca recuperó el automóvil reportado y aseguró a Rogelio “N” en la comunidad de Atlahapa, presentándose ante las autoridades correspondientes.

