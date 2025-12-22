Cuatro Sujetos Golpearon y Asesinaron a Balazos a un Hombre al Interior de un Bar en Puebla

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos durante aparente ataque directo al interior de un bar ubicado en la comunidad de San Mateo Cuanalá, en el municipio de Juan C. Bonilla de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la madrugada de este 22 de diciembre, la víctima se encontraba dentro del Bar Cavana, ubicado sobre la Avenida Hidalgo casi esquina con Manuel Ávila Camacho, cuando cuatro sujetos ingresaron y lo comenzaron a golpear violentamente.

Posteriormente, uno de ellos sacó una arma de fuego y le disparó en al menos cuatro ocasiones, uno de los impactos fue en la cabeza.

Luego del ataque armado, empleados solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que policías municipales arribaron rápidamente al sitio y acordonaron la zona en la Avenida Hidalgo.

Un empleado del establecimiento narró para N+ cómo sucedieron los hechos, y mencionó que la víctima se encontraba bebiendo solo en el lugar, esto fue lo que dijo.

Esta persona estaba bebiendo como cliente normal, exactamente estaba bebiendo su trago en la barra, llegaron los otros lo comenzaron a golpear y fue cuando uno de ellos cortó cartucho y se escucharon las detonaciones, al arribo de la policía, yo fui a conseguir aguas minerales porque se pusieron pesados.

Los elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver y la recolección de indicios.

Investigan homicidio en un bar de Juan C. Bonilla; Puebla registra al menos 13 muertos en bares en 2025

Hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida ya que no contaba con ninguna identificación entre sus pertenencias; De manera extraoficial, se investiga su posible relación con narcomenudeo.

Escena del crimen en bar de Juan C. Bonilla en Puebla. Foto: X @valeria_delaluz

Vecinos pidieron mayor vigilancia ante la proliferación de bares en la zona, en lo que va de 2025, al menos 13 personas han sido asesinadas en ataques registrados en bares de diversos municipios del área conurbada de Puebla.

