Ataque Armado Deja un Muerto y Cuatro Heridos en la Autopista México-Puebla

Violento ataque armado registrado la madrugada de este miércoles en la autopista México-Puebla dejó como saldo un hombre sin vida y cuatro más heridos, luego que un grupo de sujetos disparó contra las víctimas cuando se detuvieron a un costado de la vialidad en el municipio de Santa Rita Tlahuapan.

Los agresores salieron de la maleza y abrieron fuego sin mediar palabra, en uno de los tramos carreteros más peligrosos del país.

Las víctimas viajaban en dos vehículos provenientes de la Ciudad de México y se detuvieron momentáneamente por necesidades fisiológicas.

Un muerto y cuatro lesionados deja ataque armado en Santa Rita Tlahuapan: Identifican a las víctimas

En ese momento, varios sujetos se aproximaron caminando y los atacaron. Tras la agresión, los heridos lograron abordar los vehículos y, pese a las lesiones, se trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital Integral de San Martín Texmelucan, donde solicitaron apoyo.

Personal médico confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Bartolo Reyes, de 37 años, quien era originario de la Ciudad de México.

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Eran de Puebla y Estado de México las víctimas de ataque armado sobre la autopista México-Puebla

Los heridos fueron identificados como Jesús Juárez Pérez, de 26 años; Cristian Pérez Martínez de 25; Willis Alfredo Fuentes Pérez, de 32; y Ricardo Ocejera Sánchez, de 26 años, originarios de comunidades de Huejotzingo, Tlacoteoec, e Iztapalapa, Estado de México.

Autoridades confirmaron que los vehículos no cuentan con reporte de robo. Elementos de la Policía Estatal y Municipal implementaron un operativo en la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició las investigaciones para dar con los responsables.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR