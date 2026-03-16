Un Joven Fue Asesinado Cerca del Complejo Turístico Val'Quirico en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ) investiga el asesinato de un joven en límites de los municipios de Zacatelco y Santa Isabel Tetlatlahuca, cerca del complejo turístico Val’Quirico.

El hallazgo fue reportado sobre el Camino Real del Trabajo, a la altura de la colonia Domingo Arenas, detrás de una gasolinera.

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Fue ejecutado con disparos a la cabeza un hombre en Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala

Al sitio arribaron policías municipales, quienes acordonaron la zona para preservar la escena, mientras que paramédicos confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

La víctima de entre 20 y 25 años presentaba disparos en la cabeza, por lo que autoridades investigan el móvil como ejecución.

No ha sido identificado el joven asesinado en inmediaciones de Val’Quirico en Tlaxcala

El occiso, quien permanece en calidad de desconocido, vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y tenis grises. Los restos del hombre sin vida, presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo.

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Personal de la unidad de homicidios y del Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

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