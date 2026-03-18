Captan a Niños Bebiendo Cerveza en Cabalgata de la Feria de Acateno 2026 en Puebla

Se desata polémica en el municipio de San José Acateno luego de la difusión de videos mostrando a menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas durante la cabalgata anual realizada por el Ayuntamiento con motivo de su feria.

En las grabaciones se observa a dos niños con cervezas en mano mientras montaban cada quien su caballo, acompañados de un grupo de adultos quienes de igual forma se encontraban ingiriendo estas bebidas.

Gran cabalgata en San José Acateno causa indignación por niños bebiendo cerveza

Esta cabalgata cuya duración es de aproximadamente tres horas, lleva haciéndose desde hace 21 años con motivo de la Feria de Acateno por lo que el domingo 15 de marzo de 2026 se realizó con gran participación de la ciudadania.

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En esta ocasión, a pesar de ser un evento familiar, se filtraron imágenes en donde se logra ver que varias personas estaban tomando bebidas alcohólicas, sin embargo, lo que causó indignación entre la sociedad fue el ver a los niños ser participe de estas acciones.

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Ayuntamiento de San José Acateno responde ante video de menores en cabalgata

El Gobierno Municipal de San José Acateno emitió un comunicado respecto a los hechos difundidos en redes sociales, en donde se deslindó de estos actos realizados por los pequeños y aclaró que la participación de menores de edad en este evento es responsabilidad de sus padres y/o tutores.

Además, el Ayuntamiento aclaró que en ningún momento la "Gran Cabalgata" incita a que los infantes consuman bebidas alcohólicas, este recorrido se lleva acabo con el fin de disfrutar en familia un paseo a caballo.

Finalmente, las autoridades piden que las publicaciones con faltas de argumentos no afecten esta tradición que se lleva acabo cada año en el municipio de San José Acateno.

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Con información de N+

MCS