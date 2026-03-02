Dos Menores Mueren Ahogados en la Poza de un Río en Cuetzalan del Progreso, Puebla

Tragedia en la Sierra Nororiental de Puebla; Dos menores de edad del sexo masculino murieron ahogados en una de las pozas del lugar conocido como el Río Atepatahua, ubicado en la junta auxiliar de San Andrés Tzicuilan del Pueblo Mágico de Cuetzalan del Progreso.

De acuerdo con el reporte oficial, autoridades municipales recibieron la llamada de emergencia al rededor de las 15:40 horas de este domingo 1 de marzo en donde los alertaron sobre el incidente en una de las pozas de este paraje natural.

Noticia relacionada: Muere Ahogada Estudiante de la BUAP en un Río Turístico de Veracruz

Dos menores muren ahogados en pozas del Río Atepatahua de Cuetzalan del Progreso, Puebla

De inmediato, personal de la dirección de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acudieron al sitio para brindar auxilio, sin embargo, pese a los intentos de reanimación, los menores ya no contaban con signos vitales.

Autoridades activaron los protocolos correspondientes y dieron parte a las instancias competentes para las diligencias de ley. Luego de varios minutos de labores, lograron la extracción de los cuerpos.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cadáveres, de quien hasta el momento no han dado más detalles sobre su identidad.

Muere Joven Ahogado en la Laguna de Alchichica en Puebla

Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso lamenta muerte de dos menores en uno de sus atractivos turísticos

El Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso confirmó el fallecimiento de dos menores de edad por ahogamiento en el Río Atepatahua en San Andrés Tzicuilan, además, expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad con los familiares ante esta lamentable pérdida.

El Gobierno Municipal exhorta a la población a extremar precauciones al visitar ríos, cascadas y demás atractivos naturales, particularmente cuando se acude con niños o personas de la tercera edad, quienes necesitan de ser acompañados. El llamado es a actuar con responsabilidad y mantener vigilancia permanente para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

Cabe destacar que el Río Atepatahua ubicado en Cuetzalan del Progreso es un atractivo turístico principalmente para familias por lo que usuarios de redes sociales pidieron a las autoridades a cerciorarse que el personal que lleva a las personas a estos centros recreativos cuenten con las debidas capacitaciones.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga.

MCS

