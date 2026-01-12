Mueren Ahogados Dos Adolescentes Poblanos en Playas de Veracruz

Luto y consternación se vive en el municipio de Teziutlán, Puebla; Dos jóvenes teziutecos fueron arrastrados por el mar y murieron ahogados en playas de Costa Esmeralda, Veracruz el pasado 10 de enero.

Se trata de los primos hermanos Gael "N" y Gerardo "N" de 16 y 15 años, quienes estaban disfrutando de un fin de semana en la playa, sin embargo, las fuertes corrientes no permitieron que salieran con vida.

Hallan cuerpo sin vida de adolescente poblano en playa de Veracruz. Foto: Protección Civil Tecolutla

Autoridades confirmaron que Gael fue localizado muerto el día sábado, mientras que Gerardo continuaba desaparecido, por lo que mantuvieron el operativo de búsqueda.

Localizan sin vida a segundo adolescente ahogado en playas de Costa Esmeralda, Veracruz

Elementos de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecolutla coordinaron labores de búsqueda y vigilancia en la zona, mientras familiares y habitantes de Teziutlán estaban a la expectativa del resultado del operativo para localizar a Gerardo.

Confirman muerte de dos adolescentes en playas de Veracruz Puebla. Foto: Facebook Vive Jalicingo

La mañana del domingo 11 de enero confirmaron que fue localizado sin vida el joven Gerardo, por lo que familiares pudieron recuperar su cuerpo para poder sepultarlo.

Este viaje familiar terminó en tragedia debido a las adversidades climatológicas que se registraron en Veracruz por el Frente Frío 27, por lo que autoridades exhortan a la sociedad a seguir las recomendaciones de Protección Civil y evitar ingresar al mar cuando la corriente es alta.

El pasado 3 de diciembre, Alexandra Abigail Narváez Lara de 18 años de edad, murió ahogada en un río de Pancho Poza en el municipio de Altotonga, Veracruz.

La estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) había ido a la reserva natural a disfrutar un rato con sus amigos, sin embargo, al sumergirse al agua quedó atorada y ya no pudo salir a la superficie.

El cuerpo de rescate acudió para salvarla, sin embargo, ya fue demasiado tarde pues la joven ya no contaba con signos vitales.

Con información de Genaro Zepeda

