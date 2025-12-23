Sorprenden a Dos Hombres y una Mujer Bebiendo Alcohol A Bordo de una Camioneta Robada en Puebla

Policías del municipio de Coronango lograron asegurar a dos hombres y una mujer, en la calle Guadalupe Victoria, entre Independencia y Francisco I. Madero de la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán, por presunta participación en delitos contra la salud.

A través de los números de emergencia, recibieron el reporte donde alertaban sobre la presencia de un grupo de personas a bordo de un vehículo Dodge, tipo Journey de color gris sin placas, mismos que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes.

Intentan escapar dos hombres y una mujer de la policía de Coronango, Puebla

Al arribo de la unidad, los oficiales fueron amedrentados por los sujetos, quienes intentaron darse a la fuga, sin embargo, al realizar la inspección al interior del vehículo, hallaron envases de bebidas alcohólicas, así como hierba verde con características a la marihuana, polvo granulado parecido al cristal y una báscula de gramajes.

Al consultar el estatus de la camioneta a través de Plataforma México, arrojó reporte de robo.

Tres detenidos por delitos contra la salud a bordo de un vehículo robado en Coronango

Por tal motivo, Alejandro "N", Gilberto "N" y Denisse “N”, de 31, 26 y 25 años de edad respectivamente, fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango, para dar inicio con el trámite correspondiente y ponerlos a disposición de la autoridad ministerial, quien determinará la situación jurídica.

Con información de SCP Coronango

