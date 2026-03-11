Roban Medicamentos de Farmacia en Clínica 13 del IMSS en Puebla; Es el Segundo en 48 Horas

Delincuentes encapuchados amarraron y sometieron al guardia de seguridad de la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital poblana para robar medicamentos de la farmacia.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles, cuando el guardia fue amagado y despojado de las llaves del inmueble ubicado en calle Nardos de la colonia Bugambilias en la ciudad de Puebla.

Policías municipales acudieron al auxilio en las unidades 358 y 450, según testimonios de los derechohabientes tuvieron que forzar la entrada. En tanto, personal de la clínica se encontró al interior, sin permitir el ingreso y mostrando hermetismo.

IMSS Puebla reanudará el jueves entrega de medicamentos en farmacia de Clínica 13

Tras el robo de medicamentos en la farmacia de la Clínica 13 en la capital poblana, el IMSS Puebla aseguró que se dio aviso a las autoridades competentes y se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, aseguró que la atención médica se brindó provisionalmente mediante dos consultorios en la unidad médica, mientras que la entrega de medicamentos se reanudará el día jueves. Solo en casos urgentes los pacientes han sido referidos a clínicas cercanas.

Policía Municipal de Puebla mantiene cercanía con IMSS tras robo en Clínica 13

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, confirmó que durante la madrugada de este miércoles un grupo de hombres robaron medicamentos de la Clínica 13 del IMSS en la capital poblana.

Aseguró que para evitar que estos actos se sigan cometiendo, han llevado a cabo trabajos de proximidad con el personal para recomendar medidas de seguridad.

Además, recomendó a las unidades médicas conectar las cámaras de seguridad que tienen al DERI para dar respuesta de manera inmediata.

Roban Medicamento en Farmacia de IMSS en la Clínica 13 de Puebla

Cabe mencionar que en las últimas 48 horas también robaron la Clínica 7 de la unidad habitacional San Bartolo, pero se desconoce si se trata de los mismos delincuentes.

