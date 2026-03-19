Chofer de Tráiler Fue Asesinado en Intento de Asalto Armado sobre la Autopista Puebla-Orizaba
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Un operador de unidad de carga perdió la vida por impactos de bala sobre la autopista Puebla-Orizaba.
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Durante la madrugada de este jueves 19 de marzo, el conductor de un tráiler perdió la vida y dos de sus acompañantes resultaron heridos por un violento intento de asalto ocurrido en la autopista Puebla-Orizaba.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el kilómetro 164, con dirección a Veracruz, a la altura del municipio de Acatzingo.
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Se sabe que hombres armados interceptaron la unidad pesada pero el conductor intentó continuar su camino para evitar el robo. Los presuntos asaltantes realizaron detonaciones de arma de fuego que provocaron la muerte al trailero.
El intento de asalto y ataque a balazos sucedió en el tramo Acatzingo-Cd. Mendoza, donde el chofer y dos de sus acompañantes recibieron impactos de arma de fuego.
La víctima terminó al interior de la cabina de la unidad que conducía, mientras que los sobrevivientes fueron atendidos por paramédicos y narraron a las autoridades federales y estatales lo ocurrido.
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Con información de N+
JAPR