Despojan a Madre e Hija de un Millón de Pesos en Puebla: Eran las Ganancias por Venta de Joyería

Un violento asalto ocurrió en la carretera Tlaxcala–Texmelucan, donde delincuentes despojaron a una mujer y su hija de aproximadamente un millón de pesos.

Los hechos ocurrieron frente a una farmacia, donde un sujeto armado las amagó y tras forcejear, logró huir en motocicleta con un cómplice.

Noticia relacionada: Asaltan a Balazos en el Centro Joyero de Puebla; Robaron Casi Medio Millón de Pesos

Roban un millón de pesos a dos mujeres frente a una farmacia de Totolac en Puebla

Gracias al GPS del celular robado, autoridades lo ubicaron en el municipio de Totolac, donde fue localizada la motocicleta utilizada en el atraco.

Los responsables lograron escapar a bordo de una camioneta para evitar que fueran detenidos. Las mujeres resultaron ilesas, aunque con crisis nerviosa, mientras que la fiscalía ya investiga el botín robado.

Roban Millón de Pesos en Carretera Tlaxcala-Texmelucan en el Municipio de Totolac

Rastrean motocicleta de asaltantes que despojaron a madre e hija de dinero en efectivo

En la zona hubo intensa movilización policiaca, luego de los peritajes para asegurar el vehículo de dos ruedas. Autoridades informaron que el dinero era producto de la venta de joyería ya que las víctimas tienen un negocio de dicho giro.

No hay detenidos hasta el momento, después del robo con violencia de dinero en efectivo ocurrido en el municipio de Totolac en Puebla.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

JAPR