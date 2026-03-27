Policías Abaten a Dos Personas y Detienen a un Hombre durante Ataque Armado en Puebla
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Policías repelieron una agresión ocurrida en Santa María Zacatepec del municipio de Juan C. Bonilla, dejando como saldo dos muertos y un detenido.
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Un ataque armado contra policías municipales dejó dos personas sin vida y un detenido en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla en Puebla.
Los hechos se registraron la mañana de este 27 de marzo en el cruce de la calle Morelos y la carretera federal México–Puebla, donde elementos policiacos atendían un reporte de asalto.
De acuerdo a los primeros datos, durante la intervención, los elementos de seguridad habrían sido agredidos por la gente que se encontraba en el lugar, lo que desató una persecución y posteriormente una balacera en la zona de Juan C. Bonilla.
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Enfrentamiento entre policías y delincuentes deja dos muertos y un detenido en Juan C. Bonilla, Puebla
Luego del enfrentamiento, dos presuntos delincuentes fueron abatidos por una oficial y uno más fue detenido por su presunta participación en los hechos delictivos.
Al sitio arribaron policías estatales, municipales, Guardia Nacional y Defensa, quienes implementaron un dispositivo de vigilancia y acordonaron el área para la recolección de los indicios.
Agentes del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento de cadáveres y tomaron evidencia de los hechos para adjuntar a la carpeta de investigación. Las primeras líneas de investigación apuntan a que la agresión se originó tras la atención de un hecho delictivo y la detención de un masculino.
Enfrentamiento entre Guardia Nacional y pobladores deja dos detenidos en Chignahuapan en Puebla
Se desató un enfrentamiento a disparos entre fuerzas de seguridad y pobladores en la comunidad de Michac en el municipio de Chignahuapan en Puebla.
La Policía Municipal detectó la presencia de personas que consumían bebidas alcohólicas en vía pública y al intentar detenerlos, estos pidieron ayuda a un grupo de personas y comenzaron a agredir a los oficiales.
Al lugar arribó la Guardia Nacional y La Marina para repeler el ataque dejando como saldo a dos personas detenidas; Al respecto las autoridades confirmaron que activaron los protocolos correspondientes debido a que los disparos representaban una amenaza inminente.
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Con información de N+
MCS