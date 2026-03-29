¿Qué es BA.3.2? La Nueva Variante de Covid-19 que Ya Llegó a 23 Países

Una variante del SARS-CoV-2 apodada Cicada se expande desde finales de 2024 y ya alcanzó presencia en al menos 23 países a febrero de 2026. BA.3.2 desciende del linaje Ómicron y la OMS la clasifica como Variante Bajo Monitoreo, una categoría de vigilancia activa que no equivale a alarma sanitaria.

Sin señales de mayor gravedad, pero con una particularidad

No hay evidencia de que BA.3.2 cause enfermedad más severa que las variantes que circularon en el invierno 2025-2026. La OMS lo confirmó en su evaluación de diciembre de 2025: no existen datos que asocien a Cicada con más hospitalizaciones, ingresos a UCI ni muertes frente a otras cepas de Ómicron. Su clasificación de riesgo global es baja. Los antivirales disponibles, como Remdesivir y Nirmatrelvir, tampoco muestran señales de perder efectividad contra esta variante.

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El punto de atención está en otro lado. BA.3.2 acumula entre 70 y 75 cambios genéticos en su proteína de pico —la "llave" que usa el virus para entrar a las células— respecto a las cepas JN.1, contra las que están formuladas las vacunas actuales. Eso no las hace inútiles, pero sí reduce su velocidad de respuesta.

"Una vacuna con poca compatibilidad simplemente no reconocerá la nueva variante tan rápido, lo que significa que el sistema inmunológico tardará más en montar su defensa", explicó Kyle B. Enfield, médico especialista en cuidados pulmonares de la Universidad de Virginia.

¿Qué tan diferente es Cicada del resto de variantes?

Lo que distingue a BA.3.2 dentro del árbol evolutivo del coronavirus es la magnitud de su deriva antigénica. Los estudios de laboratorio muestran que los anticuerpos de personas vacunadas o con infecciones previas neutralizan a BA.3.2 con títulos notablemente más bajos que contra las variantes JN.1 en circulación. En personas con anticuerpos de antes de Ómicron, la pérdida de actividad neutralizante es casi total.

La variante, además, se ha ramificado en dos sublíneas, BA.3.2.1 y BA.3.2.2, cada una con mutaciones adicionales en la proteína de pico. Pese a ello, los datos disponibles indican que BA.3.2 tiene menor infectividad intrínseca y menor capacidad de fusión celular que variantes como XFG o NB.1.8.1, actualmente dominantes a nivel global.

De África a 29 estados de EU: ¿cómo se expandió?

Los investigadores identificaron por primera vez BA.3.2 en noviembre de 2024 en África, aunque el análisis filogenético estima que el virus emergió entre diciembre de 2023 y julio de 2024. En noviembre de 2025, la OMS contabilizaba secuencias de 7 países, donde representaba el 1.7% de las muestras globales disponibles, frente al 0.2% registrado apenas cuatro semanas antes.

En Estados Unidos, el primer caso se detectó en un viajero internacional en junio de 2025. Para finales de ese año, Cicada ya aparecía en aguas residuales de 29 estados. La señal más intensa a nivel global se registró en Australia Occidental, donde llegó a representar el 66.7% de las detecciones en aguas residuales en octubre de 2025, antes de descender al 33.3% un mes después.

Vale la pena subrayar que el monitoreo de aguas residuales —una de las herramientas más tempranas para detectar variantes— ha perdido cobertura: el número de estados estadounidenses que reportan esos datos a los CDC ha disminuido desde 2022.

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Lo que recomienda la OMS sobre vacunas

En su recomendación más reciente, de mayo de 2025, la OMS mantiene que las vacunas monovalentes JN.1 o KP.2 siguen siendo adecuadas, y que la LP.8.1 es una alternativa válida. Las recomendaciones permanentes del organismo sobre Covid-19, emitidas conforme al Reglamento Sanitario Internacional, se mantienen vigentes hasta el 30 de abril de 2026.

Para las personas con enfermedades crónicas, la recomendación de Enfield es directa: consultar con su médico para evaluar el riesgo individual. El Covid largo, aunque menos frecuente que al inicio de la pandemia, sigue presentándose en aproximadamente 3 de cada 100 casos.

Con información de AP.

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